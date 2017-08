SHORTI/ E bujshme, një ekip shqiptar përballë Milanit

Shtuar më 04/08/2017, ora 13:20

Skuadra shqiptare mund të konsiderohet njëkohësisht si e pafat dhe me fat.Kjo pasi Shkëndija është njohur me rivalin e ardhshëm në fazen dhe ai është Milan. Tani tifozët e Milanit do të shikojnë nga afër dhe ekipin e tyre i cili do ta diskutojë Europa Ligën pikërisht me ekipin shqiptar, përcjell Albeu.com.Milan dhe Shkëndija do të ndeshen dy here me njëra tjetrën dhe fituesja do të shkojë në Europa League. /albeu.com /