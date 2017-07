Shpërthen Taulant Xhaka: Ju tregoj të vërtetën e bisedimeve me trajnerin Panuçi

Mesfushori i Kombëtares, Taulant Xhaka ka reaguar ashpër përmes një statusi në “Facebook” në lidhje me lajmin për refuzimin e takimit me Panuçin duke e cilësuar të pavërtetë atë çfarë është shkruar në media.STATUSI I XHAKES:Të nderuar Tifozë dhe i nderuar Opinion publik. Gjithçka që sot shkruhet në media nuk është e vërtetë. Unë nuk dua të merrem me detaje, por dua të them hapur publikisht, që me trajnerin Mister Panucci kam pas kontakt pozitive.Unë Taulant XHAKA jam gati edhe do jem gjithmonë gati për kombëtaren kuqezi. Une do jem gjithmonë i gatshëm për kombëtaren Në çdo kohë do jem aty dhe Kurrë nuk e kam menduar dy herë këtë vendim. Jam krenar që perfaqësoj kombëtaren kuqezi. Falënderoj trajnerin per interesimin Edhe angazhimin.Me Respekt Taulant XHAKA. /albeu.com/