Shqiptarët "pushtojnë" Milanon, shikoni ç'po ndodh në “Piazza Duomo” (VIDEO)

Shtuar më 17/08/2017, ora 15:20

Tifozët e Shkëndijës kanë ndezur nëj atmosferë fantastikenë shesin “ Piazza Duomo ” në pritje të startimit të suer sfidës ndaj Milanit.Ka qenw me qindra numri i tifozëve të cilët kanë udhëtuar drejt Italisë, ku janë grumbulluar në sheshin “ Piazza Duomo ”. Tifozët nuk kanë reshtur së kërcyeri dhe kënduari nga hareja e cila shpresojmë që të vazhdojë edhe pas ndeshjes, përcjell Albeu.com.17 është numri i autobuzëve të cilët janë nisur në drejtim të Milanos plot me tifozë, me një synim: Ta bëjnë Shkëndijen të ndihet njësoj si në shtëpi. /albeu.com/