Shqiptarja që luan me Greqinë: Dua të jem në fushë ndaj kuqezinjve

Shtuar më 09/04/2017, ora 16:17

Në radhët e ekipit grek dje u aktivizua për ngjyrat e kombëtares greke edhe një futbolliste me origjinë shqiptare , Stela Kotsaki. Pas përfshirjes në kombëtaren e moshave, mbrojtësja Kotsaki është katapultuar me të rriturat.19-vjeçarja në ndeshjen me Maltën nuk u aktivizua për arsye të një dëmtimi, ndërsa në ndeshjen e djeshme ajo ka luajtur 11 minuta. Ndërkohë që në ndeshjen me Shqipërinë ajo do të luaj ë nga minuta e parë.“Jam shqiptare dhe nuk e mohoj pavarësisht se kam lindur në Greqi. Si lojtare profesioniste, do të mbroj ngjyrat e skuadrës sime, por Shqipërinë e kam në zemër dhe më merr malli për të.Në ndeshjen ndaj Shqipërisë shpresoj të luaj nga fillimi i ndeshjes dhe do të luaj pa emocione pasi i tillë është sporti. Do të luaj për skuadrën që un jam federuar dhe kërkojmë kualifikimin për më tej”, u shpreh ajo në një intervistë për Panorama Sport.