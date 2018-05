Shuhet konflikti? ‘Tifozat Kuq e Zi’ takim me Dukën

Shtuar më 04/05/2018, ora 21:29

Pas ngërçit disa vjetor, mes grupimit “ Tifozat Kuq e Zi” dhe presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, mesa duket gjërat tani janë sheshuar.Ditën e shtunë (nesër) në orën 11:30 është planifikuar një takim në selinë e FSHF-së mes presidentit dhe përfaqësuesve të TKZ-së.Në këtë takim do të jenë prezent edhe zyrtarë të Policisë së Shtetit ku do të diskutohet në lidhje me problematikat hasura dhe bojkotin e tifozëve kuqezi në ndeshjet brenda.FSHF-TKZ dhe Policia e Shtetit do të kërkojnë të gjejnë gjuhën e përbashkët, për mbarëvajtjen sa më të mirë të tifozëve në ndeshjet ndërkombëtare.