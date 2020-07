Si kurrë më parë, Spanja cakton afatet për merkaton e verës

Shtuar më 01/07/2020, ora 12:41

COVID-19 ka shkaktuar ndryshime të mëdha në botën e futbollit që po përshtatet me kushtet e pandemisë.Fillimisht, të gjitha ndeshjet e sportit më të popullarizuar në botë u pezulluan, për t’u rikthyer në disa kampionate, por pa prezencën e tifozëve.Meqenëse sezoni do të përfundojë më vonë se zakonisht, është e kuptueshme që edhe datat e dritares së transferimeve të ndryshojnë. Në këtë mënyrë, siç raporton agjencia e lajmeve sportive “Goal”, La Liga i ka bërë publike datat e dy afateve të ardhshme kalimtare. verës do të nisë më 4 gusht dhe do të jetë e hapur si rrallë herë deri më 5 tetor, ndërsa merkato e dimrit do të hapet më 4 janar dhe do të mbyllet më 1 shkurt.