Sinqeriteti i Klopp: Jam idiot i përsosur

Shtuar më 12/11/2020, ora 10:02

Jurgen Klopp e ka quajtur veten një " idiot të përsosur ", për mënyrën e reagimeve të tij gjatë ndeshjeve.Trajneri gjerman ka një stil specifik të drejtimit të ndeshjeve, me disa që nuk pëlqejnë temperamentin.Ai është i vetëdijshëm për sjelljet e tij, por thotë se nuk mund të ndryshohet."Njerëzit në fushë më shohin të elektrizuar vazhdimisht, duke tundur krahët", ka deklaruar fillimisht Klopp "E di që dukem si një idiot përsosur , por nuk mund të ndryshoj , të ndryshoj karakterin tim dhe të bëhem statujë, për mua është e pamundur të ulem dhe të qëndroj me dorën në mjekër"."Të gjithë do mendojnë se diçka e pazakontë po më ndodh".