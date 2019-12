Sistemi VAR edhe në Kosovë

Shtuar më 01/12/2019, ora 12:03

Pas dy vitesh pritet që edhe në Superiore të përdoret sistemi VAR, sigurisht në impiantet që ta ofrojnë këtë mundësi: “Elbasan Arena”, “Loro Boriçi” dhe “Air Albania Stadium”. Edhe në Kosovë po e mendojnë diçka të tillë, por nuk janë kushtet.Dardanët momentalisht kanë vetëm stadiumin “Fadil Vokrri” të licencuar për të luajtur ndeshje ndërkombëtare , ndërkohë që shumica e klubeve në Kosovë lënë për të dëshiruar në aspektin e infrastrukturës.Në lidhje me aplikimin e sistemit VAR në Kosovë, ka qenë Sekretari i Përgjithshëm i FFK, Eroll Salihu, a i cili për KosovaPress ka sqaruar: “Do të fillojmë hap pas hapi, së pari do të fillojmë me ndeshjet ndërkombëtare të Kosovë s.Do trajnohet stafi e më pas do të mundohemi në disa prej ndeshjeve të Superligës ta përdorim sistemin VAR. E dimë që një gjë e tillë do të jetë shumë e vështirë dhe e kushtueshme për Federatën e Futbollit të Kosovë s, por me ndihmën e Federatës Daneze të Futbollit, shpresojmë që t’ia dalim”.