S’ka surpriza, Ronaldo nuk i ndahet Realit

Shtuar më 14/07/2017, ora 18:27

Cristiano Ronaldo do të mbetet te Real Madridi , së paku edhe një sezon.Portugezi mori vëmendjen e medieve sportive kur në fillim të muajit qershor doli lajmi se dëshiron të largohet nga Real Madrid, shkaku i mos mbështetjes nga skuadra në problemet që i janë shfaqur atij me ligjin spanjoll, ku akuzohej për shmangie të tatimit.Por sipas ‘Marca’, në zhveshtoren e Realit janë të bindur se Ronaldo do të qëndrojë.Ata duke u bazuar në rrethanat që ndodhën tani, e po ashtu edhe atmosferën në skuadër, kanë lënë të kuptohet se Real mbetet vendi ideal për katër herë fituesin e Topit të Artë. /albeu.com/