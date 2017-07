Skëndërbeu do të shpërngulet në Elbasan për të pritur Mllada Boleslav

Shtuar më 22/07/2017, ora 14:23

UEFA ka përcaktuar datat e përballjeve midis Skënderbeut dhe çekëve të Mllada Boleslav . Ndeshja e parë do të luhet më datë 27 korrik në Republikën Çeke, në stadiumin “Mestski” të qytetit me të njëjtin emër si skuadra e futbollit, Mllada Boleslav . Orari i përcaktuar për zhvillimin e kësaj ndeshjeje është 18:00.Ndërkohë ndeshja e kthimit do të luhet më datë 3 gusht në Shqipëri, në stadiumin “Elbasan Arena”, në orën 20:00. Për këtë ndeshje dhe në vazhdim nëse do të ketë të tjera, korçarët do të duhet të “shtegtojnë” drejt Elbasanit duke qenë se stadiumi “Skënderbeu” në qytetin juglindor nuk i plotëson kushtet e kërkuara nga UEFA.Panorama bën me dije se klubi çek ka filluar menjëherë përgatitjet për takimin e parë duke publikuar informacionin në lidhje me biletat. Ato do të kushtojnë 150 koruna çeke, afërsisht 6 euro, dhe do të shiten gjatë tre ditëve të para të javës së ardhshme te biletaria pranë hyrjes kryesore të stadiumit “Mestski” nga ora 13:00 deri në orën 16:00. Ndërkohë gjatë ditës së ndeshjes shitja e biletave do të fillojë në orën 16:30.