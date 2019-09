'Sky Sport' parashikon rezultatin e super ndeshjes, Inter – Juventus

Shtuar më 30/09/2019, ora 23:51

Derbi i Italisë mes Interit dhe Juventusit do të zhvillohet në fundjavë, ndërsa tashmë kanë filluar ta parashikojnë rezultatin ndërsa të dyja skuadrat po përgatiten për sfidën e madhe, në "Sky Sports" e kanë bërë parashikimin tashmë në emisionin e Fabio Caressas.Sipas një algoritmi që italianët e përdorin ndeshja do të mbyllet 2-2, ndërsa janë parashikuar edhe golashënuesit.Lautaro Martinez do ta zhbllokojë rezultatin brenda 25 minutave të para, ndërsa Paulo Dybala do të barazojë.Juventusi do të kalojë në avantazh me Cristiano Ronaldon, por Interit do të shënojë në fund të ndeshjes.Sipas "Sky Sport" shpëtimtar do të jetë Stefan De Vrij do të barazojë pas një goditje këndi.Pra, Derbi i Italisë sipas parashikimeve do të ‘mbyllet’ në barazim 2-2.