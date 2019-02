Solari: Nuk do të dorëzohemi për titullin

Shtuar më 09/02/2019, ora 23:22

Real Madrid mori një fitore të rëndësishme sot në transfertë kundër Atletico Madrid me rezultatin 1:3.Kjo fitore ka rritur shumë entuziazmin në dhomat e zhveshjes. Kapiteni Ramos dhe trajneri Solari janë deklaruar se nuk do të dorëzohen deri në fund për titullin.“Real Madrid do të luftojë për gjithçka deri në fund. Nuk ka mbaruar asgjë” ka thënë Solari “Tani jemi në vendin e dytë, por duhet të vazhdojmë sepse e di se Atletico do të vazhdojnë luftën” ka thënë më tej ai. /albeu.com/