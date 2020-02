Solskjaer me fjalë të mëdha për Fernandes: Më ngjason me Scholes

Shtuar më 23/02/2020, ora 11:55

Trajneri i Manchester United, Ole Gunnar Solskajaer ka folur me fjalw tw mwdha pwr mesfushorin e transferuar gjatw afatit kalimtar tw janarit, Bruno "Ai më kujton mua Scholes si lojtar, por definitivisht një personalitet ndryshe jashtë fushës" ka thënë Solskjaer "Kundër Club Brugge, kur ishte në bankën rezervë, ai ecte rrotull, fliste me lojtarët që startuan, ndihmoi ata, iu dha referenca" ka zbuluar tutje trajneri."Ai është një lider dhe fitues. Ai dëshiron të fitojë. Ai nuk kënaqet me 99%, dhe ai më ka impresionuar. Ai është top klas" ishin fjalët e Ole. Fernandes erdhi me shumë bujë te Manchester United. Duket se lojtari po justifikon secilin milion të shpenzuar për kartonin e tij. /albeu.com/