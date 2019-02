Solskjaer: Rashford është Mbappe-ja i Manchester United

Shtuar më 10/02/2019, ora 14:43

Trajneri Ole Gunnar Solskjaer United beson se krahasimi i Marcus Rashford me Kylian Mbappe është i logjikshëm. Sipas tij, sulmuesi anglez është i ngjashëm me kampionin e Botës me Francën. Rashford është një lojtar i kalibrit të lartë. Më pëlqen puna me të. Jam i sigurt se PSG do e shkojë atë në të njëjtën mënyrë që shikon Mbappen. Ai është një nga më të rrezikshmit”, tha trajneri i Manchester Solskjaer beson se Rashford dhe Mbappe do të dominojnë futbollin në 10 vitet e ardhshme, teksa vë në dukje se sytë në përballen United -PSG do të jenë tek dy talentet e reja të martën në mbrëmje.Norvegjezi shtoi se mungesa e Neymar e zbeh këtë ndeshje, pasi prania e tij në fushë do ishte një mundësi e madhe edhe për lojtarët e tij për të testuar veten përballë lojtarëve të mëdhenjë, por edhe tifozët e “Djajve të Kuq” kanë humbur mundësinë për të parë një lojtar klasi.