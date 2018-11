Sondazhi në Itali: Interi më i urryeri nga tifozët, Juve-Milan më të admiruarit

Shtuar më 27/11/2018, ora 17:04

Në itali janë reth 34 milionë Italianë që pëlqejnë një skuadër në Serinë A, 33 prej të cilve janë tifozë të flaktë.Juventusi konfrimohet si skuadra e parë me 39% ndërsa Inter dhe Milan me nga 19%.Sa i përket ekipeve më simpatike, mes tyre ndodhet ekipi i Fiorentinës. 30% e të intervistuarve kanë zgjedhur ekipin nga Firence, ndjekur nga Atalanta dhe Roma ./albeu.com/ Skuadrat me më shumë tifozë1- Juventusi (39%)2- Milan (19%)3- Interi (19%)4- Napoli (15%)5- Roma (13%)6- Fiorentina, Torino, Lacio , Kaljari (me nga 4%) Skuadrat me më shumë pëlqime dhe preferenca1-Fiorentina (30%)2- Atalanta (27%)3- Roma (24%)4- Napoli (22%)5- Lacio (21%) Skuadrat më të urryera1-Interi (40%)2- Juventus (38%)3- Milan (32%)4- Napoli (30%)5- Lacio (26%)