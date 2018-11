Sot ‘’Liga e Kampioneve’’, zbresin në fushë Bayern, Juve dhe Real

Shtuar më 27/11/2018, ora 12:46

Sot në mbrëmje rikthehet ‘’Liga e Kampioneve’’ me mjaft sfida interesante ku ekipet e mëdha kanë sfida të letër në letër Bayern Munchen do të presë në ‘’Alianz Arena’’ Benficën, skuadrës së Kovac i mjafton një barazim për të siguraur fazën me eleminim direkt.Real Madrid do të luajë në transfertë ndaj Romës. Galaktikën pësuan një turpëruese ndaj Eibar 3-0 në kampionat dhe sot kanë një sfidët të vështirë ndaj verdhekuqve.Juventusi do të presë në shtëpi Valencian. Bardhezijve u mjafton një barazim për të prerë biletën e kualifikimit.Ndërkohë Manchester Utd në krizë të thellë rezultatesh do të luajë në ‘’Old Traford’’ ndaj modestëve të Young Boys. Djajtë e kuq pritet të mos hasin vështirë dhe iu duhet me patjetër fitorja për të siguruar kalimin. /albeu.com/