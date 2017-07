Sot ndeshja Skëndërbeu - Kairat Almaty, në konferenë Kazakët vetkënaqen, nuk fitojnë por mburren

Shtuar më 20/07/2017, ora 10:17

Pas barazimit në ndeshjen e parë 1-1 Kazakët do të tentojë sot kualifikimin në turin e tretë në sfidën që do të luajë ndaj Skënderbeut.Në daljen e tij në konferencë përpara gazetarëve, trajneri i Kairatit, Kakaber Tashadaze u shpreh: “Para ndeshjes së parë e dija nivelin tuaj dhe luajtëm me shumë respekt për ekipin tuaj. Mendoj se nesër (sot) do të zgjidhet gjithçka. Do të shohim se cili do të jetë ekipi më i mirë në fushë.Ne do të jemi kërkues për të kaluar turin, por gjithçka do të shihet në 90 minutat e ardhshme. Nuk do të jetë e lehtë. Kurrë nuk e kemi parë me një sy tjetër këtë takim. Është një detyrë për të dy ekipet dhe nesër do ta shohim se çfarë do të ndodhë. Çfarë doni të dëgjoni nga unë?Ne do të tregojmë nesër nëse doni të dini çfarë ekip do të keni përballë prisni ndeshjen. Nuk mund të zbuloj asgjë. Luajmë në fushën tuaj dhe çfarë pastaj se është fusha juaj? Nuk ka asgjë për t’u trembur, ju vetëm prisni fundin e ndeshjes. Nëse eliminohemi? Nuk e di, nuk e kam menduar kurrë një gjë të tillë. Ju keni mendimet tuaja, por do të shohim si do të zgjidhet ndeshja. Le t’ia lëmë fushës. Në pjesën e dytë patëm një epërsi shumë të madhe. Tashmë kemi më shumë informacion dhe do të shohim një lojë më të mirë nga të dy ekipet.Nuk besoj se kemi probleme me orarin dhe nuk do të kemi as në fushë mendoj. Por, është e para herë që shoh një largësi kaq të madhe të aeroportit nga qyteti ku luhet ndeshja. Unë kam qenë edhe nën drejtimin e Gjeorgjisë dhe mund të them se futbolli juaj është rritur goxha. Europiani ju ka bërë mirë dhe kjo vërehet qartë”, tha ndër të tjera trajneri.Panorama Sport përcjell se Tshadzadze dhe Gohu duket se kanë qenë mjaft të tensionuar në mbërritjen në Korçë por edhe të lodhur, për shkak të orarit të ndryshëm. Kjo u vu re mjaft qartë edhe në konferencën për shtyp të trajnerit dhe lojtarit të Kairatit.Tashadaze gjatë gjithë kohës është munduar të bëjë ironi me fjalët e tij duke lënë përshtypje të keqe te gazetarët. Shembullin e trajnerit e ka ndjekur edhe sulmuesi që në një moment dukshëm e ka tepruar paksa. Nëse ti do të ishe në fushë, mund të flisje për lojën, por ishin lojtarët e Skënderbeut, lojtarë që mua nuk më trembin dhe nuk i llogaris fare. Kanë qenë këto fjalët e lojtarit që nuk janë pritur mirë nga gazetarët e pranishëm në këtë konferencë shtypi. /albeu.com/