Sot Superclasico River Plate-Boca Juniors

Shtuar më 25/11/2018, ora 12:22

Sot në orën 21.00 në mbrëmje, do të luhet Superclasico , River-Boka, që do të përcaktojë fituesin e Copa Libertadores, trofeu më i rëndësishëm për klube në Amerikën e Jugut, që kurrë nuk ka parë një finale të tillë.Duhej të luhej dje, por dhuna fitoi ndaj futbollit, me tifozët e Riverit që sulmuan autobusin e Bokas dhe disa lojtarë që u dëmtuan. Shtyrje orari, debate, protesta nga Boka dhe urdhra absurde për të luajtur nga Conmebol , por në fund ndeshja u shty, mes kaosit jashtë stadiumit dhe rrëmujës në Monumental, ku prej orësh ishin ngjeshur mbi 60 mijë tifozë.Ndërkohë Karlos Tevez deklaroi mbrëmë se kjo ndeshje nuk duhet të luhet fare dhe sulmuesi Benedeto i nevrikosur tha: “Le t’ia japin kupën Riverit , meqë ka miq të fortë në Conmebol ”.Trajneri i Riverit , Gajardo, shkoi dhe takoi skuadrën e Bokas , duke thënë se pezullimi ishte logjik dhe duke shtuar me dëshpërim “shfaqja duhet të vazhdojë”. /albeu.com/