Southgate: Kosova? Është sfidë e mirë për ne

Shtuar më 02/12/2018, ora 18:30

Trajneri i ekipit kombëtar të Anglisë, Gareth Southgate , ka thënë se sfida ndaj Kosovës do të jetë shumë e mirë për "Tre luanët", pas hedhjes së shortit për kualifikime në Kampionatin Evropian, EURO 2020, të dielën në Dublin.I pyetur nëse Kosova është kundërshtarë e vështirë, Southgate tha: "Po, në radhë të parë historia e saj është e mahnitshme dhe atyre do t'iu pëlqejë të përfshihen në një garë si kjo për herë të parë dhe siç thashë ngazëllimi që të sjellin ndeshjet si këto në udhëtim si këto të bëjnë të përballesh me atmosferë intensive dhe kundërshtarë të vështirë. Mendoj se ata janë sfidë e mirë për ne"Kombëtarja e Kosovës është pjesë e Grupit A për kualifikime në Kampionatin Evropian EUROA 2020 me Anglinë, Republikën e Çekisë, Bullgarinë dhe Malin e Zi.“Dardanët” kanë shkëlqyer gjatë këtij viti pas nuk din për humbje që nga nëntori i vitit 2017, dhe kanë përfunduar në vendin e parë në Grupin 3 në Ligën e Kombeve duke mos pësuar asnjë humbje