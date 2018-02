Sowe i lumtur me dy golëshin

Shtuar më 28/02/2018, ora 17:47

Ali Sowe me të drejtë u përzgjodh futbollisti më i mirë i takimit Kukësi – Skënderbeu 2-2.Sulmuesi i skuadrës korçare falë fizikut të tij arriti në dy raste të çante mbrojtjen e verilindorëve, duke treguar se mbetet pikë referimi në sulm.“Jam shumë i lumtur për barazimin. Edhe pse erdhëm për fitore, ne barazuam me dy gola të mitë, kjo më lumturon. Më pëlqen futbolli agresiv, nuk ka problem për mua. Unë shënova dy gola dhe do të doja të fitonim , por sërish jam i kënaqur. Kërkoj të jap gjithmonë më të mirën dhe mundohem të ndihmoj ekipin edhe kur nuk arrij të shënoj.” tha autori i dy golave nw supersfidwn e sotme. /albeu.com/