Spalletti: Roma është e fortë, por ne do kërkojmë fitoren

Shtuar më 01/12/2018, ora 12:37

Interi do të luajë të dilen në transfertë ndaj Romës. Zikaltrit vijnë pas humbjes 1-0 ndaj Tottenham në ‘’ Champios ’’ duke ia laënë në dorë kualifikimin tashmë Barcelonës, shkruan Albeu.com.Në konferencën për shtyp para ndeshjes ndaj Romës Spaleti u shpreh:‘’ Roma është një ekip i fortë. Ata kanë të njëjtën lojë prej kohësh. Ata do të kërkojnë fitoren pasi duan zonën champios , dhe në duhet të jemi të përgatitur.I pyetur dhe për mos mos aktivizimin e talentit argjentinas Martinez, nga deklaratat së fundmi të babait të futbollistit Spaleti u shpreh.Sigurisht, kur deklaratat publike janë të vërteta do të merren në konsideratë dhe do analizohen në veçanti duke folur me familjen, e tij.Unë kam biseduar me atë,është e rëndësishme qe ai e kupton se babai i tij sulmon Interin më shumë se unë, dhe krijon probleme tek Lautaro.Duhet ta lini të qetë Lautaron, ai ka nevojë për qetësi ka një të ardhme përpara, dhe ka nevojë për përmirësim. Përfundoi Spaleti Ndërkoë Interi mban vëndin e 3 në Serinë A, ndërsa Roma mban vëndin e 7. /albeu.com/