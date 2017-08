Spalleti "fërkon duart" dhe zgjedh mbrojtjen (FOTO)

Shtuar më 05/08/2017, ora 17:10

Siç pritej, në fundin e merkatos një nga repartet më të modifikuar të Inter do të jetë sigurisht mbrojtja.Për të përforcuar këtë repart është marrë Milan Skriniar, i cili ka bërë paraqitje shumë të mirë në këtë fazë parapërgatitore, ndërsa pritet transferimi i brazilianit Dalbert nga Nice.Panorama përcjell se të konfirmuar, para portierit Handanovic, Miranda dhe D’Ambrosio. Nuk do të ketë hapësira për Jeison Murillo, i cili ka shumë mundësi t’i thotë lamtumirë milanezëve për t’u transferuar te Valencia, edhe pse dy klubet nuk kanë rënë akoma dakord. Nuk do të ketë hapësira , të paktën si titullar, edhe për Ansaldi-n, i cili duhet të përfundojë në stol pasi Dalbert të marrë krahun e majtë të mbrojtjes.