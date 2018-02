Spalleti kërkon kohë me Interin dhe i shkel syrin De Vrijit

Shtuar më 21/02/2018, ora 11:44

Luciano Spalletti është i lumtur me aventurën zikaltër tek Interit dhe dëshiron që ta trajnojë sa më gjatë që të jetë e mundur.“Nëse flas tani për afatin kalimtar, do të isha duke e drejtuar një skuadër virtuale ”.“De Vrij? Ai do të ishte kapiten i kësaj skuadre virtuale ”.“Pse Icardi do të qëndroj ? Pasi kjo fanellë me shiritin e kapitenin është më e mirë se të tjera”.“Pasi e njoh atë, ai ka karakterin që e bën dallimin: ai nuk është prej atyre që i pëlqen të largohet pa e bërë ndryshimin., pa lënë gjurmë”.“E ardhmja ime? Punoj çdo ditë me angazhimin maksimal,që të qëndroj te Interi sa më gjatë që të jetë e mundur, ndoshta për të arritur edhe diçka të rëndësishme” përfundoi tekniku i zikaltërtëve. /albeu.com/