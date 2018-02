Spalleti ndal hovin e tifozëve për prezencën e Icardit në ndeshjen kundër Beneventos

Shtuar më 23/02/2018, ora 17:07

Trajneri i Interit, Luciano Spalletti është realist dhe thotë se Mauro Icardi kundër Beneventos nuk do të jetë titullarë, pasi që lojtari nuk është i gatshëm qind për qind.“Kemi disa orë në dispozicion”, tha Spalletti në konferencën për shtyp para ndeshjes në Serie A.“Ne duam ta shfrytëzojmë shërbimet e lojtarit, por nuk është i gatshëm të luajë përgjatë 90 minutave dhe është një rrezik të startojë prej fillimit. Ne do të bëjmë një analizë me mjekët dhe do të vlerësojmë situatën”.Sa i përket brazilian Rafinha, trajneri italian ka pohuar se nuk e di nëse do të luajë që nga minuta e parë.“Rafinha? Ai ka pasur pak probleme muskulare, ne duhet ta vlerësojmë pasi që ai ka stërvitur sot, edhe pse ishte një sesion i shkurtër ngase është një ditë para ndeshjes ”.“Pra, nuk ka një përgjigje përfundimtare rreth kësaj, por ai është këtu dhe ka kemi mundësi ta shfrytëzojmë”, tha Spalletti ./albeu.com/