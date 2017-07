Spalletti jep lajmin për Perisicin

Shtuar më 28/07/2017, ora 18:24

Trajneri i Interit, Luciano Spalletti , ka njoftuar se nuk janë në bisedime me asnjë klub për Ivan Perisicin Kroati ka qenë i lidhur me një kalim të mundshëm te Manchester United, por deri më tani nuk ka pasur diçka konkrete dhe Spalletti ka thënë se do të insistojë që Perisic të mbetet në “Giuseppe Meazza”.“Deri më tani, nuk ka pasur ndonjë kontakt të rëndësishëm”, u përgjigj Spalletti . “Ka pasur diçka që ju tashmë e dini në fillim të këtij afati kalimtar. Nuk ka pasur diçka tjetër, kështu që për mua kjo temë tashmë ka përfunduar”.“Është e vërtetë ajo që thonë gazetarët se sa më shumë kalon koha, është e vështirë ta zëvendësojmë atë me ndonjë lojtar. Unë do të kundërshtoj fuqishëm shitjen e Perisicit nëse vjen ndonjë ofertë”, shtoi mes tjerash Spalletti . /albeu.com/