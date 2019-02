Spalletti publikon listën per Europa League, mbetet jashtë 3 futbollistë

Shtuar më 06/02/2019, ora 09:54

Trajneri i Interi, Luciano Spalletti ka zyrtarizuar listën e lojtarëve që do të luajnë në Europa League . Në fillim do jenë dy përballjet me Rapid Vienna.Për këto ndeshje Cedric Soarez ka zënë vendin e Sime Vrsaljko, i cili është i dëmtuar.Ashtu si në Champions League jashtë ka mbetur Roberto Gagliardini, Henrique Dalbert dhe Joao Mario.Portierë: Handanovic, Padelli, Berni.Mbrojtës: De Vrij, Miranda, Skriniar, Ranochia, Cedric Soarez , Asamoah, D’Ambrosio, Nolan*, Zappa*, Corrado*.Mesfushorë: Vecino, Brozovic, Nainggolan, Valero, Gavioli, Schir, Roric.Sulmues: Perisic, Candreva, Lautaro Martinez, Keita Balde, Icardi, Politano.