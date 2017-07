Spalletti trondit tifozët e Interit

Shtuar më 15/07/2017, ora 20:22

Trajneri i Interit, Luciano Spalletti , është deklaruar i pakënaqur me lojën e skuadrës së tij në miqësoren ndaj gjermanëve të Nurnberg. Inter u mposht 1:2 nga Nurnbergu. Spalletti pas ndeshjes ka deklaruar se tani Interi mbetet shumë prapa rivalëve të Milanit Ai paralajmëron se skuadra e tij tani do të tentojnë të transferojë mesfushorin e Romës, Radje Nainggolan.“Tani jemi shumë prapa Milanit , do të tentojmë të marrim Nainggolanin”, ka deklaruar Spalletti pas ndeshjes Inter – Nurnberg, e fituar 1:2 nga këta të fundit. /albeu.com/