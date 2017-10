Spalletti refuzoi pankinën e Kombëtares italiane

Shtuar më 08/10/2017, ora 17:12

Mediat italiane raportojnë se Federata Italiane e Futbollit i kishte ofruar Luciano Spallettit për të marrë punën e trajnerit të Italisë përpara Giampiero Venturas, por trajneri i Interit e kishte refuzuar atë.Spalletti është njëri nga trajnerët më të mirë italian në qarkullim dhe sigurisht për të ka oferta nga skuadra të ndryshme, por edhe kombëtare.Një ofertë të tillë e kishte bërë edhe Federata Italiane e Futbollit në drejtim tëe Spalletti sa ishte trajner i Romës. Trajneri aktual i Interit sapo kishte përfunduar sezonin e parë të rikthimit në Romë në verën e vitit 2016 kur i erdhi thirrja nga Federata Italiane [FIGC].Sipas Calciomercato.com, Presidenti Carlo Tavecchio i premtoi Spallettit se ekipi kombëtares do të ishte ‘më pak stresues’ sesa puna e tij në Olimpico.Megjithatë, ish- trajneri i Zenitit nuk ishte i gatshëm të heqë dorë nga puna e përditshme e të qenit një trajner i klubit.Pas këtij vendimi të Spallettit federata vendosi të kthej shikimin nga Ventura, i cili kishte nisur një karrierë të re premtuese me Torinon, duke i befasuar të gjithë me lojën e tij.Por, puna e tanishme e Venturas me kombëtaren Azzurre nuk po iu pëlqen drejtuesve pasi rrezikohet pjesëmarrja në Kampionatin Botëror, dhe trajneri rrezikon seriozisht shkarkimin nga detyra. /albeu.com /