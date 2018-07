Spanja paralajmëron Ronaldon: Mund të arrestojmë edhe në Itali

Ministria e Financave e Spanjës e ka bërë të qartë se edhe pse Cristiano Ronaldo tani do të jetojë në Itali arresti ndaj tij mund të aktivizohet prapëseprapë.Jose Maria Mollinedo, sekretari i përgjithshëm i GESTHA, ka thënë se transferimi i portugezit në Serie A nuk ndryshon asnjë në situatën e Ronaldos “Transferimi i Ronaldos në Juventus nuk do të ndryshojë asgjë sa i përket problemeve të tij me Thesarin, sepse edhe urdhër arresti ndaj tij mund të aktivizohet edhe në Itali ”, ka shpjeguar ai.“Avokatët e tij do të vazhdojnë ta mbrojnë në gjykatat spanjolle. Për këtë rast ekziston edhe Gjykata Evropiane për Drejtësi”, shtoi ai. /albeu.com/