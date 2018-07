Specialistët llogarisin sa do fitojë Juventus me Ronaldon

Shtuar më 23/07/2018, ora 12:03

Cristiano Ronaldo te Juventusi është blerja më e bujshme e kësaj merkatoje dhe vijon të komentohet në mediat sportive.Megjithëse Ronaldo u ka kushtuar 105 milion euro "Bardhë e zinjëve" ata kanë bërë një investim shumë të rëndësishëm dhe pritet që fitimet nga Ronaldo të trefishohen.Ky është rezultati që ka dalë nga një studim i bërë nga KPMG, kompani e specializuar në analiza financiare.Sipas këtij studimi, klubi torinez do të rrisë të ardhurat me 100-130 milionë euro në harkun e 2-3 sezoneve që gjithësej bëjnë rreth 500 milion euro të ardhura.Kjo do ti mundësonte Juventus të konkurronte me më të mirët për sa i përket financave. /albeu.com/