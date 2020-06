Spektakël në Bergamo: Gjimshiti mposht Strakoshën, buzëqesh Juve (VIDEO)

Shtuar më 24/06/2020, ora 23:52

Lazio ka shpërdoruar një mundësi të artë për të ruajtur distancat me Juventus-in kryesues në kampionat. Skuadra e Inzaghi-t, në fakt, ka shpërdoruar një avantazh prej dy golash në fushën e Atalanta-s dhe tani ka shkuar katër pikë larg bardhezinjve.Gjithçka ka nisur keq për Gjimshitin me shokë, me De Roon që ka realizuar një autogol në minutën e pestë dhe Milinkovic-Savic që ka dyfishuar në të 11-ën me një gol të mrekullueshëm.Gjithsesi, skuadra e Gasperini-t nuk është dorëzuar dhe në minutën e 38-të ka ngushtuar diferencat me Gosens dhe ka barazuar takimin në të 66-ën me një silur të Malinkovsky-t.Kur mendohej se ndeshja do të mbyllej barazim, Palomino ka realizuar golin e tretë të vendasve , i ndihmuar nga një dalje e gabuar e Strakoshës.Ka pasur përmbysje edhe në Olimpico të Romës, ku verdhekuqtë e Fonseca-s kanë fituar më 2-1 kundër Sampdoria-s. Miqtë kanë kaluar në avantazh në minutën e 11-të me Gabbiadini-n, i cili ka përfituar nga një gafë e mbrojtjes.Reagimin i vendasve ka ardhur në pjesën e dytë me dy gola të mrekullueshëm të Dzeko-s në minutën e 64-t dhe 85-të.