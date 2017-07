Shikoni se si mediat socale thumbojnë Arsenalin në një sondazh

Shtuar më 18/07/2017, ora 13:59

Arsenal ka 3 synime kryesore në këtë merkato, mbajtjen e Sanchezit, dhe nënshkrimet me Mbappe dhe Lemar . Që të treja pikat janë mjaft të përfolura në kampin e topçinjve por kujdës të veçantë po merr çështja Lemar Arsenal vitet e fundit ka qenë i prekur nga dëmtimet afatgjate të lojtarë si Wolcote, Wilshire, etj. Ky fakt e ka dëmtuar përgjatë çdo sezoni Arsenalin ndërkohë sot e gjen si thumbim nga Sport Bible. Britanikët në portalin e tyre kanë krijuar një sondazh në të cilin pyetet nëse ai duhet të bashkohet me Arsenalin . Në sondazh gjenden tre alternativa: Po / Jo / Po, por do të dëmtohet në shtator për 6 muaj, përcjell Albeu.com.Kjo gjë në kampin e topçinve duket acaruese pasi dëmtimet jo vetëm që kanë ndaluar ecurinë e ekipit por dhe kanë dëmtuar karrierën e talenteve. Dhe kjo gjë duhet marrë parasysh kur bëhet fjalë për një 21-vjeçar. /albeu.com/