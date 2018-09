Starova: Tirana ka frikë nga FSHF

Shtuar më 24/09/2018, ora 00:00

Sulejman Starova thumbon hapur klubin e Tiranës pas gabimeve të arbitrit në Korçë në dëm të bardhebluve.I ftuar në “Rubrikën Sportive” në RTSH, gjatë debatit, ish-trajneri i Tiranës dhe i Partizanit ka deklaruar: Tirana i ka objektivat për pjesën e sipërme të tabelës, dhe mundësitë i ka. Por, trajneri duhet të shohë se në këtë sezon, në pesë ndeshja ka shënuar 5 gola, por ka pësuar 6. Duhet ta analizojnë këtë defekt, pasi rivalët nuk e kanë. Një pikë është e mirë në Korçë, por fitorja do i jepte një tjetër moral për vazhdimin e kampionatit. Por, duhet të them se edhe gabimet e arbitrit në dëm të Tiranës ishin të rënda. Rasti i Lulajt dhe topi me dorë i Radas ishin kartonë të kuq, por edhe pozicioni në fund i Balzhevskit nuk ishte jashtë loje. Kishte kohë që nuk gabohej në mënyrë të tillë në Superiore. Tirana as nuk flet dot kundër, e kuptoni apo jo? Ka frikë nga FSHF, si do flasë kundër…?” – u shpreh Starova