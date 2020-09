Suarez pranë largimit nga Barcelona, Koeman e ka gati numrin "9"

Shtuar më 05/09/2020, ora 14:04

Sipas mediave në Spanjë, Luiz Suarez është gati që të largohet nga Barcelona "MARCA" raportoi se sulmuesi tashmë ka arritur marrëveshje personale me Juventusin, ku përfshihet kontratë dy vjeçare me klubin italian dhe 10 milionë euro pagë.Por me largimin e Suarez , kush do të jetë sulmues tipik te Barça?Kësaj pyetje trajneri holandez, Koeman i ka gjetur përgjigjen, sipas tij në pozitën e sulmuesit qëndror do të jetë Ansu Fati, raporton "Mundo Deportivo".