Sulmesi i vetë ofrohet Milanit, 3 ekipe e kërkojnë atë

Shtuar më 12/07/2017, ora 15:58

Nga 'TODO mercato ëeb' raportohet se mesfushori sulmues Rachid Ghezzal ka shkëpurur kontratën e tij me Lyonin.Sipas mediave lojtari dëshiron ti bashkohet vetëm Milanit dhe kquezinjtë kanë filluar negociatat me të pasi dhe transferimi i tij nuk do tu kushtonte asgjë, përcjell Albeu.com. Sevilla , Valencia dhe Atletico Madrid në muajt e fundit kanë qenë të interesuar për shërbimet e lojtarit 25-vjeçar. /albeu.com/