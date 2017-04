Sulmoi autobuzin e Dortmundit, arrestohet 28-vjeçari rus

Shtuar më 21/04/2017, ora 10:57

Policia gjermane ka vënë në pranga personin e dyshuar për sulmin me bombë ndaj autobusit të Dortmundit Lajmi është zyrtarizuar nga policia e cila konfirmon se i dyshuari është një 28 vjeçar gjermano-rus që nuk ka lidhje me terrorizmin.Sipas raportimeve të mediave gjermane autori dyshohet se sulmin ndaj Dortmundit e ka bërë për të përfituar sa më shumë materialisht.Ai thuhet se ka blerë 15 mijë kontrata duke i dhënë atij të drejtën për të shitur aksionet me një çmim të paracaktuar. dyshuari me këtë sulme ka tentuar zvogëloj çmimin e aksioneve të Dortmundit dhe të përfitoj vetë nga shitja e aksioneve. /albeu.com/