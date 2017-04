Sulmuesi i Francës: Më mirë të vdes se të luaj në PSG

Shtuar më 26/04/2017, ora 18:48

Sulmuesi i Francës dhe i skuadrës meksikane Tigres, André Pier Gignac ka thënë se kurrë nuk do të luaj për skuadrën e PSG-së.Ai madje tha se para do të dëshironte që të vdiste, se sa të luante për atë skuadër.“Preferojë të vdes para se të luaj në PSG”, ka thënë Gignac gjatë një interviste për Life and Style. /albeu.com/