Sulmuesi i ri i Skënderbeut flet plot ambicje: Dua të fitoj gjithçka

Shtuar më 01/08/2017, ora 15:15

Sulmuesi nga Gambia është prezantuar sot në ambientet e stadiumit “Skënderbeu” në praninë e menaxherit të përgjithshëm, Gerhard Takaj.Telespot raporton se 23-vjeçari ka ardhur në formë huazimi për një vit nga ekipi italian i Chievos. Në një prononcim për webin zyrtar të klubit, Ali Sowe u shpreh i lumtur që firmosi për Skënderbeun dhe shpreson të japë ndihmesën e tij në mënyrë që ekipi të arrijë objektivat sezonalë:“Erdha në Korçë për të fituar gjithçka . Nuk e njoh mjaft mirë kampionatin shqiptar, por jam i lumtur që ndodhem këtu dhe do të vesh fanellën e Skënderbeut. Objektivat personalë? Si fillim dua të hyj sa më shpejt me grupin, të jap më të mirën time për të fituar Shpresoj të fitoj simpatinë e tifozëve dhe premtoj se do të jap maksimumin tim. Ata janë mjaft të rëndësishëm në këtë rrugëtim. Shpresoj të jenë sa më të shumtë në numër dhe të na japin një “dorë” në arritjen e objektivave” tha sulmuesi i ri gjatw prezantimit tw tij si lojtari i ri i korçarëve. /albeu.com/