Super kupa e Italisë, Milan-Juventus luhet në Arabinë Saudite

Shtuar më 05/12/2018, ora 15:54

Tani është zyrtare: finalja e “Super Kupës italiane do të zhvillohet në Arabinë Saudite më 16 janar, 2019.Në fushë përballë njëra tjetërs do të jenë kampionët italian Juventus, dhe Milani si finalistë i edicionit të fundit të Kupës së Italisë.Ndeshja do të zhvillohet në “King Abdullah Sports City Stadium” duke filluar nga orën 20:30 në orën lokale, dhe në orën 18:30 në atë italiane Në këtë takim do të përdorot dhe teknologjia Var.