Super ndeshja e javës në Serie A, Lazio - Inter: Formacionet e mundshme

Shtuar më 16/02/2020, ora 11:30

Sonte në 20:45' do të luhet ndeshja kryesore javës së 24 në Serie A.Skuadra e Lazios do të jetë nikoqire e Inter , për derbin e xhiros së 24-të në Serie A.Dy skuadrat po kalojnë në një formë spektakolare këtë edicion, duke konkurruar me Juventus për titullin e kampionit. Pozita e tyre në tabelë në bënë të mendojmë se sonte do të ketë spektakël në Romë.Para kësaj ndeshje, të dy skuadrat përballen me disa lëndime. Mungesa kryesore e Lazios do të jetë Senad Lulic, i cili do të mungojë për tri javë. Inter në anën tjetër nuk mund të llogarisë në Samir Handanovic, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini, Këadëo Asamoah dhe Sebastian Esposito.Më poshtë lajmi.net ua përcjell 11-shet e mundshme startuese të dy skuadrave për këtë ndeshje.Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile Inter : Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; R Lukaku, Lautaro Martinez