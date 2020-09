Superiorja drejt bojkotit: Protesta në bulevard për kërkesat tona

Shtuar më 04/09/2020, ora 10:52

Liga Profesioniste e Futbollit ka zhvilluar një tjetër mbledhje, këtë herë në Minsk. Një pjesë e presidentëve të Superiores kanë fluturuar drejt Bjellorusisë për të parë ndeshjen e kombëtares, ndërkohë që me këtë rast kanë zhvilluar edhe një takim mes tyre, në praninë e drejtuesve më të larta të FSHF-së.Në fund ata kanë dalë me një qëndrim të ri dhe theksojnë se nuk do të tërhiqen nga katër kërkesat e tyre, drejtuar qeverisë. Bojkoti i kampionatit të Kategorisë Superiore është vetëm një prej hapave të LPF, pasi në komunikatën për mediat u bëjnë thirrje edhe federatave të tjera të bashkohen në këtë luftë, si dhe paralajmërojnë se do të protestojnë edhe në rrugë nëse vijojnë të mos dëgjohen.Kërkesa për të diskutuar me qeverinë është e hapur dhe mbetet të shihet nëse kryeministri Edi Rama do të ulet sërish në tavolinë me ta dhe të mbajë premtimet e dhëna thuajse dy vite më parë.– Sot në mbledhjen e ligës së klubeve të Kategorisë Superiore të Shqipërisë, zhvilluar ne Minsk të Bjellorusisë, morën pjesë 9 klube nga 10 gjithsej. Pas një diskutimi të kujdesshëm dhe serioz, ne presidentët e klubeve vendosëm njëzëri dhe me unanimitet të plotë:1.)Të çojmë deri në fund luftën tonë për plotësimin e katër kërkesave drejtuar qeverisë një muaj më parë:a.Të ulet TVSH në masën 6%.b.Të falen gjobat dhe kamatëvonesat e detyrimeve tatimore, fiskale e të sigurimeve të prapambetura.c. Efektet e pezullimit të tatimit mbi të ardhurat personale të lojtarëve, të shtrihen nga 2 në 10 vite.d.Te miratohet Ligji i vërtetë i Sponsorizimeve, në vend të mashtrimit të qeverisë, që sot propagandohet si Ligj Sponsorizimi për Sportin.2) Të apelojmë komunitetin e futbollit shqiptar, që debuton brenda e jashtë kufijve tanë shtetërorë, bashkësinë e sporteve të tjera, inteligjencën dhe shoqërinë shqiptare, të bashkohen me luftën tonë të drejtë e të ligjshme.3) Ftojmë Qeverinë, në tavolinën e bisedimeve. Katër kërkesat tona janë një pjesë shumë e vogël e premtimeve gënjeshtare të kahershme e të përsëritura të qeverisë. Qeveria duhet të na dëgjojë dhe t’i plotësojë këto kërkesa minimale.4) Ne nuk do tërhiqemi nga bojkoti ynë i kampionatit sa kohë nuk do dëgjohemi. Në datën 12 shtator kampionati ynë i Kategorisë Superiore nuk do të luhet. Ne do të protestojmë me qytetari e vendosmëri në bulevardet e Shqipërisë dhe nuk do të kthehemi më në fushat e blerta të stadiumeve, pa u përmbushur të katër kërkesat tona. Ne do të bëjmë të njohur për opinionin e brendshëm dhe atë ndërkombëtar gjendjen katastrofike të klubeve shqiptare për shkak të politikave të gabuara e të papërgjegjshme të shtetit dhe qeverisë shqiptare.