Superkupa e Spanjës me risi, do të organizohet një "final-four" si në basketboll

Shtuar më 19/02/2019, ora 13:19

Pritet revolucion sa i përket organizimit të Superkupës së Spanjës , duke nisur që nga edicioni e vitit 2019. Federata Spanjolle e Futbolli ka programuar ndryshimin e formatit, që pritet të aprovohet në Asamblenë e muajit prill.Por ku konsistojnë ndryshimet? Qeveria e futbollit spanjoll ka vendosur të përshtatë modelin “Final Four”. Për trofeun do të përplasen vendi i parë dhe i dytë i kampionatit dhe dy finalistet e Kupës së Mbretit. Në total do të luhen 3 ndeshje, gjysmëfinalet dhe finalja.Formati i ri do të diskutohet në asamble, për t’u hedhur më pas në votim.