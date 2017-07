Suso i paqartë për të ardhmen, i ofrohet rinovimi, por dhe caktohet vlera e tij

Shtuar më 16/07/2017, ora 13:59

Në tregun e transferimeve në Milano flet dhe për koha e shitjeve.Teksa u tha se Sudo do të jetë pjesë kyçe e Milanit. Montella nuk dëshiron të humbë kohë dhe u ka thënë ndrejtuesve të bëjnë gati rinovimin e lojtarit për një afat edhe më të gjatë, përcjell Albeu.com.Në gjurmët e ish lojtarit të Liverpool është Bayer Leverkusen. Siç raporton 'Corriere dello Sport' gjermanët do të vijnë me një ofertë prej 15 milionë euro, një shifër e cila konsiderohet e pamjaftueshme ngase Milani dëshiron dhjetë milionë më shumë. /albeu.com/