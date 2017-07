Szczesny bëhet gati për tu nisur në Torino

Shtuar më 15/07/2017, ora 16:45

Juventus janë të gatshëm për të mirëpritur Wojciech Szczesny Klubi kampion i Italisë, po përcakton detajet përfundimtare tëë kontratës me Arsenalin, javën e ardhshme. Ndoshta do të jetë të hënën emërimin i portierit polak siç është raportuar nga "Sky Sport", përcjell Albeu.com.Kjo pastaj do ta Szczesny trashëgimtarin e Buffon në Torino . /albeu.com/