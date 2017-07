Szczesny tregon atsyen se përse zgjodhi të transferohej tek Juventus

Shtuar më 19/07/2017, ora 16:49

Blerja më e re e Juventsuit ka folur sot në një konferencë për shtyp. polak ka shpjeguar arsyet se përse zgjodhi të transferohej tek Juventus : "Juventusi ka fituar gjithçka, prandaj jam këtu." Portieri polak e ka ndioer mungesën e trofeve nën urdhërat e Arsena Wenger dhe në Itali është për të qenë pasuesi i Gianluigi Buffonit, përcjell Albeu.com. Szczesny do të niset me Juvntusin në turnet parasezonal me Juventusin ku do të njhet nga afër dhe me pjesën tjetër të ikipi, pjesë që do tu bashkohet dhe De Sciglio. /albeu.com/