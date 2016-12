"Të tjerët fitojnë dhe 'pjeprin e artë', por Messi s'ka rival"

Shtuar më 24/12/2016, ora 17:04

Enrique trajneri i Barcelonës sulmon në distancë Cristiano Ronaldon. Numri një i pankinës së “blaugranëve” e ka cilësuar qesharak krahasimin e Lionel Mesit me futbollistë të tjerë“Shiko, ne kemi fituar edhe pa Leon , por ai i jep një tjetër rendiment lojës. Unë mendoj se është më i miri në historinë e futbollit dhe, për këtë, nuk kam asnjë dyshim. Kur e shikoj që e krahasojnë me të tjerë, më duket si një shaka e shëmtuar.Për momentin, ai s’ka asnjë që mund t’i afrohet. Të tjerë t mund të marrin si çmime edhe “pjepri i artë”, por kjo nuk do të thotë se mund të jenë të përafërt me Leon Madje, as me yjet e dikurshëm nuk ka aspak krahasim, pasi nuk ka qenë futbolli i sotëm. Dikur, luheshin 3-4 ndeshje në muaj dhe diferencat mes skuadrave kanë qenë stratosferike”, përfundoi Enrike.