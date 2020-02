Takaj: Për fanelën e Skënderbeut është punuar shumë, po merremi me transferimin e Bregut

Shtuar më 15/02/2020, ora 20:01

Presidenti i Skënderbeut Takaj tregoi pas barazimit me Tiranën 1-1 në “Air Albania” se pavarësisht pozitës së korçarëve në kampionat, fanela e saj është e rëndë për shkak të sukseve të mëdha në vitet e kaluara.Pas përfundimit të ndeshjes së sotme, kreu i klubit bardhekuq shtoi se po punohet për transferimin e sulmuesit të Skënderbeut Dejvi Bregu jashtë Shqipërisë.Futbollisti vlonjat la sërish gjurmë edhe këtë javë në kampionat, duke shënuar golin për korçarët.“Verdikti për barazimin 1-1 me Tiranën – Barazim është, vetëm 1 pikë, nuk fituam as ne, as ata.Skënderbeu rezultativ përballë skuadrave të forta – Për atë fanelë është punuar shumë gjatë gjitë këtyre viteve.Transferimi i Dejvi Bregut – Me atë punë po merremi”, përfundoi presidenti i Skënderbeut