Talenti Arnold futet në histori, thyen rekordin e Panuccit

Shtuar më 21/05/2019, ora 20:47

Trent Aleksander- Arnold , talenti i Liverpoolit, do të thyejë një rekord në Champions League . 20-vjeçari do të startojë si titullar finalen e dytë të Champions League në karrierën e tij, duke i thyer rekordin Panuccit.Me fanellën e Milanit, ish-trajneri i kombëtares kuqezi startoi dy herë në finalet e Champions League , duke qenë asaj kohe lojtari më i ri që e bën diçka të tillë. Në 1995-ën, Panucci ishte 22-vjeç, por duket se ky rekord nuk do i takojë më italianit. Arnold ka qenë një nga lojtarët më të mirë të Liverpulit këtë sezon dhe si mbrojtës i djathtë, ka dhënë plot 15 asiste. Interesant është fakti se si Panucci , ashtu dhe Arnold , e kanë startuar finalen si mbrojtësa të djathtë, duke pasur rol të njëjtë në fushën e lojës.Pas finales së humbur kundër Real Madridit sezonin e shkuar, Arnold do të shpresojë të një histori ndryshe përballë Totenhemit, finale që luhet me 1 qershor në "Wanda Metropolitano". /albeu.com/