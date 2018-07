Talenti i PSG transferohet tek Barcelona ?

Shtuar më 08/07/2018, ora 23:40

Mesfushori i Paris Saint Germain, Adrien Rabiot i cili u la jashtë Kupës së Botës “Rusi 2018” nga trajneri i Francës, Didier Deschamps, ka vetëm edhe 1 vit kontratë me kampionët e Ligue 1. Rabiot ka refuzuar çdo ofertë për rinovimin e kontratës deri tani dhe dëshira e tij është të ndërrojë ambient Për të mos e humbur me parametër zero pas një viti, PSG dëshiron ta shesë këtë verë dhe shanset që Rabiot të bashkohet me Barcelonën janë shumë të mëdha. /albeu.com/