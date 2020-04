Talenti premtues i Liverpoolit ëndërron të bëhet si Gerrard

Talenti premtues Liverpool ka treguar synimet qw ka pwr karrierwn e tij. Elliott , pas disa paraqitjeve të mira me Fulham gjatë sezonit të kaluar, siguroi një kalim te Liverpool , duke bërë bujë si një nga lojtarët më premtues në Angli.Aktualisht 17 vjeçar, Harvey Elliott synon që të ketë një karrierë të gjatë me ‘Reds’, dhe të bëhet një legjendë e klubit, njësoj sikur Steven Gerrard "Dua të fitojë gjithçka me këtë skuadër", ka thënë Elliott , i pyetur për synimet e tij."Punojë shumë që të bëhem sikur Steven Gerrard , të konsiderohem një legjendë në këtë klub", ka shtuar tutje ai.Në total, 17 vjeçari ka shtatë paraqitje me skuadrën e Liverpool në sezonin 2019/20.